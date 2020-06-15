ЗНО в Украине. Фото: ye.ua

https://racurs.ua/n139754-v-mon-rasskazali-budut-li-otmenyat-vno-2020.html

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Внешнее независимое оценивание в Украине не собираются отменять, несмотря на эпидемию коронавируса.

ВНО — это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски. Об этом 15 июня заявила временно исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщается на сайте МОН.

Отмена ВНО недопустима. … Другие способы оценивания — как средний балл свидетельства о среднем образовании — нельзя считать объективным, поскольку каждая школа имеет собственную шкалу оценивания. Кроме того, сейчас вузы готовы принимать заявления абитуриентов именно на основе ВНО. Альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно. Поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее поступления-2020, — отметила Мандзий.

По ее словам, МОН и украинский и региональные центры оценивания качества образования готовы проводить ВНО, которое состоится согласно рекомендациям Министерства здравоохранения.

Мандзий убеждает, что пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков. Допускать к проведению ВНО будут лиц с отсутствием признаков респираторных заболеваний. Все участники должны иметь маски или респираторы, будет осуществляться температурный скрининг.

Кроме того, расстояние между участниками должно составлять не менее 1,2 м. В помещении должны быть антисептики, предусмотрена дезинфекция и организована утилизация использованных масок. Также организаторы должны будут осуществлять меры для избежания скоплений людей. К проведению ВНО будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Напомним, с сайтами Украинского и региональных центров оценивания качества образования наблюдаются технические проблемы. Из-за этого абитуриенты не могут сдать пробное ВНО в онлайн-режиме.