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Ракурс
Пробное ВНО: сайт оценивания «лег», МОН продлило срок тестирования

Сайт пробного ВНО «лег»: в МОН рассказали, что делать ученикам

15 июн 2020, 15:00
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Пробное ВНО в онлайн-режиме не могут сдать абитуриенты из-за технических проблем с сайтами Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

Просим учеников и родителей не волноваться. Срок прохождения пробного ВНО продлен до 19 июня, — сообщили в Министерстве образования и науки в Фейсбук.

Чиновники уверяют, что в ближайшее время все проблемы будут устранены.

Значительное число посетителей пытается воспользоваться возможностью пройти пробное ВНО по украинскому языку и литературе дома. Как только число посетителей уменьшится — сайты возобновят свою работу, — рассказали в МОН.

Также там напомнили, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы в сервис определения результатов можно до 18.00 пятницы.

Пробне ЗНО: сайт оцінювання “ліг”, МОН продовжило термін тестування

Пробне ЗНО: сайт оцінювання “ліг”, МОН продовжило термін тестування

Напомним, ВНО в Украине действует с 2008 года и считается эффективным способом оценивания знаний абитуриентов для поступления в вузы. 12 июня образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что «в высоких структурах власти готовятся документы об отмене ВНО». Поэтому в соцсетях начался флешмоб #РукиГетьВідЗНО.

Участникам пробного ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня, МОН обещает вернуть деньги. Зарегистрированные пользователи могут также бесплатно пройти пробное тестирование дома.

Источник: Ракурс


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