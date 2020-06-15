Пробное ВНО: сайт оценивания «лег», МОН продлило срок тестирования

https://racurs.ua/n139742-sayt-probnogo-vno-leg-v-mon-rasskazali-chto-delat-uchenikam.html

Ракурс

Пробное ВНО в онлайн-режиме не могут сдать абитуриенты из-за технических проблем с сайтами Украинского и региональных центров оценивания качества образования.

Просим учеников и родителей не волноваться. Срок прохождения пробного ВНО продлен до 19 июня, — сообщили в Министерстве образования и науки в Фейсбук.

Чиновники уверяют, что в ближайшее время все проблемы будут устранены.

Значительное число посетителей пытается воспользоваться возможностью пройти пробное ВНО по украинскому языку и литературе дома. Как только число посетителей уменьшится — сайты возобновят свою работу, — рассказали в МОН.

Также там напомнили, что загрузить тестовую тетрадь, бланк ответов по украинскому языку и литературе и занести свои ответы в сервис определения результатов можно до 18.00 пятницы.

Напомним, ВНО в Украине действует с 2008 года и считается эффективным способом оценивания знаний абитуриентов для поступления в вузы. 12 июня образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что «в высоких структурах власти готовятся документы об отмене ВНО». Поэтому в соцсетях начался флешмоб #РукиГетьВідЗНО.

Участникам пробного ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня, МОН обещает вернуть деньги. Зарегистрированные пользователи могут также бесплатно пройти пробное тестирование дома.