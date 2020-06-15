Взятка для НАБУ: за Кичу внесли залог 40 млн грн

Взятка для НАБУ. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n139741-vzyatka-dlya-nabu-za-kichu-vnesli-zalog-40-mln-grn.html

Ракурс

Взятка для НАБУ в сумме 6 млн долл. стала основанием для ареста двух фигурантов дела. Но судом также была назначена альтернативная мера пресечения в виде внесения залога, которой уже воспользовался Андрей Кича.

За бывшего руководителя компании Burisma сегодня был внесен залог в сумме 40,35 млн грн, сообщает «Слово и Дело», ссылаясь на источники в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

В Высшем антикоррупционном суде также подтвердили внесение залога за Кичу и уточнили, что деньги были перечислены юридическим лицом.

В настоящее время неизвестно, покинул СИЗО Кича или нет. В то же время Кича должен носить электронный браслет и оставаться в Киеве. Ему запрещается общаться с фигурантами уголовного производства и уезжать из города без разрешения судьи или прокурора.

Как ранее писал «Ракурс», ВАКС избрал для Кичи меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 40 млн. 350 тыс. грн.