Взятка для НАБУ: суд избрал меру пресечения первому замглавы ГНС Киева Ильяшенко

Суд избрал меру пресечения первому замглавы ГНС Киева. Фото: Слово и Дело

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Ракурс

Взятка в 6 млн долл., которую якобы хотели дать руководству Национального антикоррупционного бюро и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, обернулась для фигурантов избранием меры пресечения. Сегодня, 15 июня, Высший антикоррупционный суд отправил под арест первого замглавы Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко.

Под стражей Ильяшенко будет находиться в течение 60 дней, но он может выйти на свободу, если внесет залог в сумме 84 млн грн. Установленная судом сумма залога на 20 млн грн меньше, чем просила прокуратура.

Судья все же обратила внимание на позицию адвокатов Ильяшенко. Защита чиновника утверждает, что он стал жертвой провокации. Якобы Ильяшенко не был инициатором коррупционной схемы по закрытию дел против Злочевского, а вопрос о закрытии дела ему предложил решить агент НАБУ Шевченко (в материалах дела он фигурирует как Харченко).

Одновременно с этим судья указала на тот факт, что предоставленные в суд материалы не являются неоспоримым доказательством провокации со стороны агента НАБУ.

В случае внесения залога Ильяшенко обязан являться по первому вызову следователя или суда, не отлучаться из Киева без разрешения, сообщать об изменении места жительства или работы, воздерживаться от общения с любыми лицами относительно деталей этого уголовного производства, кроме защитников, суда и правоохранительных органов, а также носить электронный браслет.

Как ранее писал «Ракурс», вчера Ильяшенко был отстранен от занимаемой должности на время дисциплинарного разбирательства.