Хабар для НАБУ: суд обрав запобіжний захід першому заступнику голови ДПС Києва Ільяшенку

Суд обрав запобіжний захід першому заступнику голови ДПС Києва. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n139728-habar-dlya-nabu-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-pershomu-zastupnyku-golovy-dps-kyieva-ilyashenku.html

Ракурс

Хабар у 6 млн дол., який нібито хотіли дати керівництву Національного антикорупційного бюро та голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, обернулася для фігурантів обранням запобіжного заходу. Сьогодні, 15 червня, Вищий антикорупційний суд відправив під арешт першого заступника голови Державної податкової служби Києва Миколу Ільяшенка.

Під вартою Ільяшенко буде перебувати протягом 60 днів, але він може вийти на волю, якщо внесе заставу в сумі 84 млн грн. Встановлена ​​судом сума застави на 20 млн грн менше, ніж просила прокуратура.

Суддя все ж звернула увагу на позицію адвокатів Ільяшенка. Захист посадовця стверджує, що він став жертвою провокації. Нібито Ільяшенко не був ініціатором корупційної схеми щодо закриття справ проти Злочевського, а питання про закриття справи йому запропонував вирішити агент НАБУ Шевченко (у матеріалах справи він фігурує як Харченко).

Однак суддя вказала на той факт, що надані до суду матеріали не є незаперечним доказом провокації з боку агента НАБУ.

У разі внесення застави Ільяшенко зобов’язаний з’являтися за першим викликом слідчого або суду, не виїжджати з Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо деталей цього кримінального провадження, крім захисників, суду і правоохоронних органів, а також носити електронний браслет.

Як раніше писав «Ракурс», вчора Ільяшенка було відсторонено від займаної посади на час дисциплінарного розгляду.