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Ракурс
Порошенка допитують в суді Києва за апеляцією на вирок Януковичу, скріншот відео

Порошенко свідчить у суді за апеляцією на вирок Януковичу (ТРАНСЛЯЦІЯ)

15 чер 2020, 11:50
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Апеляція на вирок Віктору Януковичу розглядається в Апеляційному суді Києва. Екс-президент України і нині депутат Ради Петро Порошенко 15 червня прийшов давати свідчення.

Відеотрансляція допиту ведеться на офіційній сторінці Порошенко у Facebook. Відзначимо, що більшість питань адвокатів президента-втікача Януковича суд знімає.

Порошенко дає свідчення щодо окупації Криму росіянами, а також про інші події весни-літа 2014 року.

Також на засіданні в якості свідка присутній Арсеній Яценюк.

Під київським Апеляційним судом 15 червня прихильники п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка влаштували акцію.

Порошенка допитують в суді Києва за апеляцією на вирок Януковичу, фото — 5 канал

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у держзраді й пособництві у веденні агресивної війни проти України та заочно присудив до 13 років позбавлення волі.

Порошенка допитують в суді Києва за апеляцією на вирок Януковичу, фото — 5 канал

Джерело: Ракурс


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