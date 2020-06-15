Порошенка допитують в суді Києва за апеляцією на вирок Януковичу, скріншот відео

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Апеляція на вирок Віктору Януковичу розглядається в Апеляційному суді Києва. Екс-президент України і нині депутат Ради Петро Порошенко 15 червня прийшов давати свідчення.

Відеотрансляція допиту ведеться на офіційній сторінці Порошенко у Facebook. Відзначимо, що більшість питань адвокатів президента-втікача Януковича суд знімає.

Порошенко дає свідчення щодо окупації Криму росіянами, а також про інші події весни-літа 2014 року.

Також на засіданні в якості свідка присутній Арсеній Яценюк.

Під київським Апеляційним судом 15 червня прихильники п’ятого президента України, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка влаштували акцію.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва визнав Януковича винним у держзраді й пособництві у веденні агресивної війни проти України та заочно присудив до 13 років позбавлення волі.