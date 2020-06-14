Зеленський перетворює Україну на «поліцейську державу» часів Януковича. Фото: Думка

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Володимир Зеленський, президент України, на думку деяких відомих українців, перетворює країну на «поліцейську державу», як було за часів президентства Віктора Януковича.

Відкритий лист до Зеленського, в якому йдеться про це, підписали колишні політв’язні, історики, громадські діячі та активісти. Вони обурені діями Держбюро розслідувань та Офісу генпрокурора, які вручили підозру п’ятому президенту Петру Порошенку. Відповідний документ опублікував Йосип Зісельс, голова Асоціації єврейських громадських організацій та громад України, учасник ініціативної групи «Першого грудня», на своїй сторінці в Facebook.

Підписанти листа закликають Зеленського припинити політичні переслідування і спрямувати зусилля на консолідацію суспільства в питанні протидії російській агресії. Вони також зазначають, що до України повернулися репресії проти політичних опонентів, а дії правоохоронців щодо Порошенко послаблюють позицію України на міжнародній арені.

Серед підписантів, зокрема, колишній політв’язень Йосип Зісельс, надзвичайний і повноважний посол України Юрій Щербак, керівник Центру європейських гуманітарних досліджень НаУКМА Костянтин Сігов, учасник ініціативної групи «Першого грудня» і в’язень совісті так званої ДНР Ігор Козловський, міністр освіти і науки України (2014−2016 років) Сергій Квіт, колишній політв’язень Микола Горбаль та інші.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів, що п’ятий президент України Петро Порошенко неодноразово добивався зустрічі з ним ще від початку його роботи на Банковій. Зеленський також переконаний, що колишній глава держави і досі вважає себе чинним президентом.