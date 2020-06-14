Зеленский превращает Украину в «полицейское государство» времен Януковича. Фото: Думка

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Владимир Зеленский, президент Украины, по мнению некоторых известных украинцев, превращает страну в «полицейское государство», как было во времена президентства Виктора Януковича.

Открытое письмо к Зеленскому, в котором говорится об этом, подписали бывшие политзаключенные, историки, общественные деятели и активисты. Они возмущены действиями Госбюро расследований и Офиса генпрокурора, которые вручили подозрение пятому президенту Петру Порошенко. Соответствующий документ опубликовал Иосиф Зисельс, глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины, участник инициативной группы «Первого декабря», на своей странице в Facebook.

Подписанты письма призывают Зеленского прекратить политические преследования и направить усилия на консолидацию общества в вопросе противодействия российской агрессии. Они также отмечают, что в Украину вернулись репрессии против политических оппонентов, а действия правоохранителей относительно Порошенко ослабляют позицию Украины на международной арене.

Среди подписантов, в частности, бывший политзаключенный Иосиф Зисельс, чрезвычайный и полномочный посол Украины Юрий Щербак, руководитель Центра европейских гуманитарных исследований НаУКМА Константин Сигов, участник инициативной группы «Первого декабря» и узник совести так называемой ДНР Игорь Козловский, министр образования и науки Украины (2014−2016 годов) Сергей Квит, бывший политзаключенный Николай Горбаль и другие.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что пятый президент Украины Петр Порошенко неоднократно добивался встречи с ним еще с момента его прихода на Банковую. Зеленский также убежден, что бывший глава государства до сих пор считает себя действующим президентом.