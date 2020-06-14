Міністра охорони здоров'я Казахстану госпіталізовано з коронавірусом. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n139702-ministra-ohorony-zdorov-ya-kazahstanu-gospitalizovano-z-koronavirusom.html

Ракурс

У Казахстані коронавірус почав косити членів уряду. Міністр охорони здоров’я країни Елжан Біртанов інфікувався коронавірусом.

На своїй сторінці в Facebook Біртанов повідомив, що останній тест показав, що він інфікувався COVID-19. Хвороба протікає із характерними симптомами, тому міністра було госпіталізовано.

Біртанов уточнив, що він суворо дотримувався усіх санітарних заходів, але це не допомогло уникнути зараження. Міністр заявив, що ризик зараження дуже високий, особливо для тих, хто не може працювати дистанційно.

Міністр зазначив, що багато членів уряду інтенсивно працюють над проблемою коронавірусу в Казахстані. Їм доводиться проводити зустрічі, бесіди, а також виїжджати з робочими поїздками до регіонів. Це збільшує ризики зараження коронавірусом.

Біртанов закликав усіх громадян виконувати правила «особистого карантину» і дотримуватись рекомендацій з профілактики захворювання. За перших характерних для коронавірусу симптомів, необхідно негайно звертатися до лікаря.

Як раніше писав «Ракурс», перша леді України Олена Зеленська заразилася коронавірусом. Хвороба у дружини президента проходить без симптомів.