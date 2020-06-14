Министр здравоохранения Казахстана госпитализирован с коронавирусом. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n139702-ministr-zdravoohraneniya-kazahstana-gospitalizirovan-s-koronavirusom.html

Ракурс

В Казахстане коронавирус начал косить членов правительства. Министр здравоохранения страны Елжан Биртанов инфицировался коронавирусом.

На своей странице в Facebook Биртанов сообщил, что последний тест показал, что он инфицировался COVID-19. Болезнь протекает с характерными симптомами, поэтому министр был госпитализирован.

Биртанов уточнил, что он строго соблюдал все санитарные меры, но это не помогло избежать заражения. Министр заявил, что риск заражения очень высокий, особенно для тех, кто не может работать дистанционно.

Министр отметил, что многие члены правительства интенсивно работают над проблемой коронавируса в Казахстане. Им приходится проводить встречи, беседы, а также выезжать с рабочими поездками в регионы. Это увеличивает риски заражения коронавирусом.

Биртанов призвал всех граждан соблюдать «личный карантин» и придерживаться рекомендаций по профилактике заболевания. При первых же характерных для коронавируса симптомов, необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

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