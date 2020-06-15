Протести в Києві влаштували ошукані інвестори “Укрбуду”, які принесли Зеленському “таблетку пам’яті”

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Протест під Офісом президента Володимира Зеленського 15 червня влаштували ошукані інвестори «Укрбуду». Люди принесли главі держави п’ятиметрову «таблетку для поліпшення пам’яті». Таким чином вони хочуть нагадати Зеленському про довготривалу зупинку будівництва житлових комплексів.

Торік у грудні Зеленський обіцяв, що компанія «Київміськбуд» усе-таки добудує ЖК «Укрбуд». Учасники акції тримають плакати з написами «Захистіть наше право на житло», «Досить нас відфутболювати» та «Не блокуйте забудову».

Інвестори звертаються до глави держави з вимогою особисто проконтролювати це питання та впродовж двох тижнів створити робочу групу, щоб зняти всі обмеження на забудову.

Нагадаємо, 13 грудня 2019 року Зеленський сказав, що в уряді знають про ситуацію, що склалася з інвесторами «Укрбуду». Над вирішенням цього питання працювали Офіс президента і правоохоронні органи. Зеленський тоді запевнив, що дана проблема вирішена і всі будинки ошуканих вкладників «Укрбуду» будуть добудовані. У «Київміськбуді» підтвердили плани по завершенню будівництва всіх недобудов «Укрбуду».

Як відомо, найбільша київська компанія-забудовник «Укрбуд» зупинила роботи на всіх своїх будівельних об'єктах. Екс-президент компанії Максим Микитась підозрюється у використанні корупційних схем із нерухомістю для військовослужбовців Нацгвардії.