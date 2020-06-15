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Протесты в Киеве устроили обманутые инвесторы «Укрбуда», которые принесли Зеленскому «таблетку памяти»

Обманутые инвесторы «Укрбуда» принесли на Банковую «таблетку памяти» для Зеленского (ФОТО, ВИДЕО)

15 июн 2020, 11:42
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Протест под Офисом президента Владимира Зеленского 15 июня устроили обманутые инвесторы «Укрбуда». Люди принесли главе государства пятиметровую «таблетку для улучшения памяти». Таким образом они хотят напомнить Зеленскому о длительной остановке строительства жилых комплексов.

В декабре прошлого года Зеленский обещал, что компания «Киевгорстрой» все-таки достроит ЖК «Укрбуд». Участники акции сегодня держат плакаты с надписями «Защитите наше право на жилье», «Хватит нас отфутболивать» и «Не блокируйте застройку».

Инвесторы обращаются к главе государства с требованием лично проконтролировать этот вопрос и в течение двух недель создать рабочую группу, чтобы снять все ограничения на застройку.

Протести в Києві влаштували ошукані інвестори “Укрбуду”, які принесли Зеленському “таблетку пам’яті”

Протести в Києві влаштували ошукані інвестори “Укрбуду”, які принесли Зеленському “таблетку пам’яті”

Протести в Києві влаштували ошукані інвестори “Укрбуду”, які принесли Зеленському “таблетку пам’яті”

Протести в Києві влаштували ошукані інвестори “Укрбуду”, які принесли Зеленському “таблетку пам’яті”

Напомним, 13 декабря 2019 года Зеленский сказал, что в правительстве знают о сложившейся ситуации с инвесторами «Укрбуда». Над решением данного вопроса работали Офис президента и правоохранительные органы. Президент тогда заверил, что данная проблема решена и все дома обманутых вкладчиков «Укрбуда» будут достроены. В «Киевгорстрое» подтвердили планы по завершению строительства всех недостроев «Укрбуда».

Как известно, крупнейшая киевская компания-застройщик «Укрбуд» остановила работы на всех своих строительных объектах. Экс-президент компании Максим Микитась подозревается в использовании коррупционных схем с недвижимостью для военнослужащих Нацгвардии.

Источник: Ракурс


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