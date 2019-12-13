Владимир Зеленский. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n130786-zelenskiy-kievgorstroy-dostroit-doma-obmanutyh-vkladchikov-ukrbuda.html

Ракурс

Обманутые вкладчики «Укрбуда» не останутся без жилья, в которое инвестировали собственные денежные средства. Достройкой домов займется «Киевгорстрой».

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сказал, что в правительстве знают о сложившейся ситуации с инвесторами «Укрбуда». Над решением данного вопроса работали Офис президента и правоохранительные органы. Зеленский заверил, что данная проблема решена и все дома обманутых вкладчиков «Укрбуда» будут достроены.

Как известно, крупнейшая киевская компания-застройщик «Укрбуд» остановила работы на всех своих строительных объектах. Экс-президент компании Максим Микитась подозревается в использовании коррупционных схем с недвижимостью для военнослужащих Нацгвардии.

Около 13 тыс. вкладчиков были обмануты, и 5 декабря у стен Офиса президента прошел митинг инвесторов «Укрбуда».

Как ранее писал «Ракурс», Микитась вышел из СИЗО после того, как родственники внесли за него залог в размере 80 млн грн.