Володимир Зеленський. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n130786-zelenskyy-kyyivmiskbud-dobuduie-budynky-oshukanyh-vkladnykiv-ukrbudu.html

Ракурс

Ошукані вкладники «Укрбуду» не залишаться без житла, в яке інвестували власні кошти. Добудовою будинків займеться «Київміськбуд».

Про це в ефірі ток-шоу «Право на владу» на телеканалі «1+1» заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент сказав, що в уряді знають про ситуацію, що склалася з інвесторами «Укрбуду». Над вирішенням цього питання працювали Офіс президента і правоохоронні органи. Зеленський запевнив, що дана проблема вирішена і всі будинки ошуканих вкладників «Укрбуду» будуть добудовані.

У «Київміськбуді» підтвердили плани по завершенню будівництва всіх недобудов «Укрбуду». У заяві компанії йдеться, що вона «бере на себе зобов’язання підхопити об'єкти „Укрбуду“ з метою їх добудови і подальшої передачі інвесторам».

Як відомо, найбільша київська компанія-забудовник «Укрбуд» зупинила роботи на всіх своїх будівельних об'єктах. Екс-президент компанії Максим Микитась підозрюється у використанні корупційних схем із нерухомістю для військовослужбовців Нацгвардії.

Близько 13 тис. вкладників були обмануті, і 5 грудня біля стін Офісу президента пройшов мітинг інвесторів «Укрбуду».

Як раніше писав «Ракурс», Микитась вийшов із СІЗО після того, як родичі внесли за нього заставу в розмірі 80 млн грн.