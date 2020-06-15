Порошенко свидетельствует в суде по апелляции на приговор Януковичу, скриншот видео

https://racurs.ua/n139726-poroshenko-svidetelstvuet-v-sude-po-povodu-apellyacii-na-prigovor-yanukovichu-translyaciya.html

Ракурс

Апелляция на приговор Виктору Януковичу рассматривается в Апелляционном суде Киева. Экс-президент Украины и ныне депутат Рады Петр Порошенко 15 июня пришел давать показания.

Видеотрансляция допроса ведется на официальной странице Порошенко в Facebook. Отметим, что большинство вопросов адвокатов беглого президента Януковича суд снимает.

Порошенко дает показания по поводу оккупации Крыма Россией, а также о других событиях весны-лета 2014 года.

Также на заседании в качестве свидетеля присутствует Арсений Яценюк.

Под киевским Апелляционным судом 15 июня сторонники пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко устроили акцию.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.