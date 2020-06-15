Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Порошенко свидетельствует в суде по апелляции на приговор Януковичу, скриншот видео

Порошенко свидетельствует в суде по поводу апелляции на приговор Януковичу (ТРАНСЛЯЦИЯ)

15 июн 2020, 11:50
999

Апелляция на приговор Виктору Януковичу рассматривается в Апелляционном суде Киева. Экс-президент Украины и ныне депутат Рады Петр Порошенко 15 июня пришел давать показания.

Видеотрансляция допроса ведется на официальной странице Порошенко в Facebook. Отметим, что большинство вопросов адвокатов беглого президента Януковича суд снимает.

Порошенко дает показания по поводу оккупации Крыма Россией, а также о других событиях весны-лета 2014 года.

Также на заседании в качестве свидетеля присутствует Арсений Яценюк.

Под киевским Апелляционным судом 15 июня сторонники пятого президента Украины, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко устроили акцию.

Порошенко допрашивают в суде Киева по поводу апелляции на приговор Януковичу, фото — 5 канал

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны против Украины и заочно приговорил к 13 годам лишения свободы.

Порошенко допрашивают в суде Киева по поводу апелляции на приговор Януковичу, фото — 5 канал

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров