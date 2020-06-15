Хабар для НАБУ: за Кічу внесли заставу 40 млн грн

Хабар для НАБУ. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n139741-habar-dlya-nabu-za-kichu-vnesly-zastavu-40-mln-grn.html

Ракурс

Хабар для НАБУ в сумі 6 млн дол. став підставою для арешту двох фігурантів кримінального провадження. Але судом також було призначено альтернативний запобіжний захід у виді застави, яким вже скористався Андрій Кіча.

За колишнього керівника компанії Burisma сьогодні було внесено заставу в сумі 40,35 млн грн, повідомляє «Слово і Діло», посилаючись на джерела в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

У Вищому антикорупційному суді також підтвердили внесення застави за Кічу і уточнили, що гроші були перераховані юридичною особою.

Наразі невідомо, залишив СІЗО Кіча чи ні. Водночас він має перебувати у Києві, носити електроний браслет. Йому забороняється спілкуватися з іншими фігурантами провадження, а також їхати з міста без дозволу судді чи прокурора.

Як раніше писав «Ракурс», ВАКС обрав Кічу запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 40 млн. 350 тис. грн.