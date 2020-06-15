Почти в половине регионов Украины не могут ослаблять карантин

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Выход из карантина в Украине по состоянию на 15 июня не разрешен в 11 регионах. Министерство здравоохранения опубликовало анализ показателей эпидемической ситуации, которые используют при принятии решения об ослаблении карантинных мероприятий.

Показатель инцидентности (количество новых выявленных случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) больше нормы в почти половине областей страны и в Киеве.

Перейти ко второму этапу смягчения карантина не имеют права в Киеве, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Черниговской, Закарпатской, Житомирской, Винницкой и Тернопольской областях. В этих областях превышено предельно допустимое значение инцидентности (12 и меньше случаев на 100 тыс. населения).

Самый высокий показатель на Волыни (34,81), во Львовской (30,71) и в Черновицкой областях (28,96).

Смягчить карантин можно при соблюдении показателя инцидентности, а также уровня загруженности коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 (менее 50%), а также при охвате тестированием не ниже уровня инцидентности.

Напомним, что на прошлой неделе Кабмин решил не возобновлять работу кинотеатров, отменил пробное ВНО, но открыл 15 июня международное авиасообщение и ослабил правила обсервации для лиц, приезжающих из-за рубежа.