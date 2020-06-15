ВНО 2020: Верховная Рада вызвала «на коврик» исполняющую обязанности главы МОН

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ВНО 2020 (внешнее независимое оценивание) станет ключевой темой во время часа вопросов к правительству на этой неделе. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Украине и отменой пробного ВНО Верховная Рада заслушает отчет временно исполняющего обязанности министра образования Любомиры Мандзий. Инициатором вызова главы МОН в парламент выступила заместитель спикера Рады Елена Кондратюк.

Мы все видели, какую волну возмущения в обществе вызвала отмена пробного ВНО… Нас уверяли, что все будет хорошо, но оказалось, что это далеко не так, — заявила нардеп во время согласительного совета депутатских фракций.

Кондратюк также выразила обеспокоенность информацией образовательного омбудсмена Сергея Горбачева о том, что Кабмин рассматривает возможность полной отмены ВНО.

Для кого-то, возможно, это самый легкий способ решения проблем. Но это не выход из ситуации, а бегство от ответственности конкретных чиновников… ВНО должно состояться при любых обстоятельствах, — подчеркнула вице-спикер Рады.

Напомним, ВНО в Украине действует с 2008 года и считается эффективным способом оценки знаний абитуриентов для поступления в вузы. Отказ от ВНО связывают с соблазном возвращения к старым коррупционным схемам во время поступления.

12 июня образовательный омбудсмен Горбачев заявил, что «в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО». Из-за этого в соцсетях начался флешмоб #РукиГетьВідЗНО.

Участникам пробного ВНО, которое было запланировано на 15 и 17 июня, МОН обещает вернуть деньги. Такое поручение правительству дал президент Владимир Зеленский. Зарегистрированные пользователи смогут также составить пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома.