ЗНО 2020: Верховна Рада викликала «на коврик» виконуючу обов’язки глави МОН

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ЗНО 2020 (зовнішнє незалежне оцінювання) стане ключовою темою обговорення під час години запитань до уряду цього тижня. У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з COVID-19 в Україні та скасуванням пробного ЗНО Верховна Рада заслухає звіт тимчасово виконуючої обов’язки міністра освіти Любомиру Мандзій. Ініціювала виклик глави МОН в парламент заступниця спікера Ради Олена Кондратюк.

Ми всі бачили яку хвилю обурення в суспільстві викликало скасування пробного ЗНО… Нас запевняли, що все буде добре, але виявилося, що це далеко не так, — заявила нардеп під час погоджувальної ради депутатських фракцій.

Кондратюк також висловила стурбованість інформацією освітнього омбудсмена Сергія Горбачова про те, що Кабмін розглядає можливість повного скасування ЗНО.

Для когось, можливо, це найлегший спосіб вирішення проблеми. Але це не вихід із ситуації, а втеча від відповідальності конкретних чиновників… ЗНО має відбутися за будь-яких обставин, — наголосила віце-спікер Ради.

Нагадаємо, ЗНО в Україні діє з 2008 року і вважається ефективним способом оцінювання знань абітурієнтів для вступів до вишів. Відмову від ЗНО пов’язують зі спокусою повернення до старих корупційних схем під час вступу.

12 червня освітній омбудсмен Горбачов заявив, що «у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО». Через це у соцмережах розпочався флешмоб #РукиГетьВідЗНО.

Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, МОН обіцяє повернути кошти. Таке доручення уряду дав президент Володимир Зеленський. Зареєстровані учасники зможуть також скласти пробне тестування не в закладах освіти, а вдома.