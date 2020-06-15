У Верховній Раді понад 150 слуг народу є мільйонерами. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n139738-u-verhovniy-radi-ponad-150-slug-narodu-ie-milyoneramy-kvu.html

Ракурс

Верховна Рада перетворилася на «клуб мільйонерів», адже електронні декларації свідчать про те, що 153 нардепа з партії «Слуга народу» є власниками мільйонних статків.

Про це повідомили в Комітеті виборців України з посиланням на дані електронних декларацій політиків.

До десятки найбагатших слуг народу потрапили:

Олег Воронько — задекларував 123 млн грн;

Олександр Сова — задекларував 79 млн грн;

Андрій Герус — задекларував 38 млн грн;

Роман Мулик — задекларував 24 млн грн;

Остап Шипайло — задекларував 22 млн грн;

Руслан Горбенко — задекларував 22 млн грн;

Олександр Трухін — задекларував 21 млн грн;

Давид Арахамія — задекларував 21 млн грн;

Гео Лерос — задекларував 20 млн грн;

Артем Культенко — задекларував 19 млн грн.

Найменше коштів було зазначено в деклараціях Сергія Колебошина (75 тис. грн), Єлизавети Богуцької (66 тис. грн), Ореста Саламахи (62 тис. грн), Юлії Овчинникової (55 тис. грн) та Анатолія Драбівського (16 тис. грн).

Загальна сума задекларованих коштів 247 нардепами зі «Слуги народу» становить 1,1 млрд грн, при цьому 90% зазначеної суми — це готівкові кошти.

Слід уточнити, що для підрахунку бралися лише готівкові кошти та кошти на банківських рахунках.

Нерухомість та інші цінні активи для розрахунку не бралися. Також не враховувалися активи, власниками яких є дружинита чоловіки нардепів, та позикові кошти.

Також для розрахунку брався гривневий еквівалент зазначених у деклараціях валютних коштів.

Як раніше писав «Ракурс», у КВУ встановили, що 25 нардепів, які отримують з бюджету компенсацію витрат на оренду житла, є мільйонерами.