Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Верховной Раде более 150 слуг народа являются миллионерами. Фото: ГолосUA

В Верховной Раде более 150 слуг народа являются миллионерами — КИУ

15 июн 2020, 14:10
999

Верховная Рада превратилась в «клуб миллионеров», ведь электронные декларации свидетельствуют о том, что 153 нардепа из партии «Слуга народа» являются владельцами миллионных состояний.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины со ссылкой на данные электронных деклараций политиков.

В десятку самых богатых слуг народа попали:

  • Олег Воронько — задекларировал 123 млн грн;
  • Александр Сова — задекларировал 79 млн грн;
  • Андрей Герус — задекларировал 38 млн грн;
  • Роман Мулик — задекларировал 24 млн грн;
  • Остап Шипайло — задекларировал 22 млн грн;
  • Руслан Горбенко — задекларировал 22 млн грн;
  • Александр Трухин — задекларировал 21 млн грн;
  • Давид Арахамия — задекларировал 21 млн грн;
  • Гео Лерос — задекларировал 20 млн грн;
  • Артем Культенко — задекларировал 19 млн грн.

Меньше всего денежных средств было указано в декларациях Сергея Колебошина (75 тыс. грн), Елизаветы Богуцкой (66 тыс. грн), Ореста Саламахи (62 тыс. грн), Юлии Овчинниковой (55 тыс. грн) и Анатолия Драбовского (16 тыс. грн).

Общая сумма задекларированных средств 247 нардепами из «Слуги народа» составила 1,1 млрд грн, при этом 90% указанной суммы — это наличные денежные средства.

Следует уточнить, что при подсчете учитывались лишь наличные денежные средства и средства, размещенные на банковских счетах.

Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались активы, находящиеся в собственности супругов и заемные средства.

Также для расчета брался гривневый эквивалент указанных в декларациях валютных денежных средств.

Как ранее писал «Ракурс», в КИУ установили, что 25 нардепов, которые получают из бюджета компенсацию расходов на аренду жилья, являются миллионерами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров