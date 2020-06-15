Зеленский заработал в мае 1 тыс. долларов: какие доходы в Офисе президента, фото — Детектор медиа

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Ракурс

Зарплату Владимира Зеленского за май назвали в Офисе президента. Банковая обнародовала, сколько заработал Зеленский и его команда.

Оказалось, что зарплата президента в мае составила 28 тыс. грн (согласно текущему курсу доллара, это примерно 1 тыс. долл.). Глава государства не получил никаких премий или надбавок. Больше всего в Офисе президента в мае заработал руководитель ОП Андрей Ермак — 42,2 тыс. грн, сообщает «Слово и дело».

При этом его должностной оклад составлял чуть больше 17 тыс., а за работу в условиях режимных ограничений он дополнительно получил 3 тыс. 410 грн, за интенсивность работы — 13 тыс. 642 грн. Другие выплаты Ермаку составили 8 тыс. 221 грн.

Заместители Ермака — Игорь Жовква, Сергей Трофимов, Юлия Соколовская, Юлия Коваль, Юрий Костюк, Андрей Смирнов и Кирилл Тимошенко — получили в мае от 42 до 29 тыс. грн. Меньше Зеленского получил на Банковой только Роман Машовец — 24 тыс. 354 грн.

Ранее «Ракурс» рассказывал, что пресс-секретарь президента Юлия Мендель за год заработала более 600 тыс. грн, а размер начисленной заработной платы за март генерального прокурора Ирины Венедиктовой составил 76 тыс. грн.