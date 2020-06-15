Верховная Рада: новую программу Кабмина нардепы назвали курсовой работой первокурсника

https://racurs.ua/n139736-izdevatelstvo-kakoe-to-novuu-programmu-kabmina-shmygalya-nardepy-nazvali-kursovoy-rabotoy.html

Ракурс

Программа Кабмина Дениса Шмыгаля недавно была обнародована на сайте правительства. В обновленном варианте документа чиновники расписали задачи для каждого министерства, а также определили приоритетные направления деятельности. В то же время сегодня на согласительном совете парламентских фракций и групп представители «Голоса» раскритиковали эту программу.

Это уже какое-то издевательство. До этого у нас был реферат школьника, а сейчас мы получили курсовую работу студента первого-второго курса. Такое впечатление, что писали всем общежитием: кто что нашел — то и добавил в эту программу. Она противоречит и меморандумам, и планам, которые нам представляют отдельные министры, и даже плану законодательной работы парламента, — заявил нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

Он напомнил, что парламентарии слышат об этой программе уже как минимум 100 дней.

У меня такое впечатление, что это сочинение на тему: что бы мы сделали, если бы у нас были деньги. У нас есть неплохой документ — план нашей законодательной работы. Он лучше написан… Я призываю всех не голосовать за эту программу, не предоставлять иммунитет правительству. Хватит этих рефератов, — резюмировал нардеп.

Напомним, в обновленном варианте программы Кабмина указаны задачи для каждого министерства. Ожидается, что во второй раз программу правительства Дениса Шмыгаля Верховная Рада рассмотрит на этой неделе. Кабмин прогнозирует, что в 2020 году ВВП Украины упадет на 4−8%. Первый вариант текста насчитывал менее 10 страниц, в настоящее время документ увеличили в восемь раз.