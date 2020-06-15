Верховна Рада: нову програму уряду нардепи назвали курсовою роботою першокурсника

https://racurs.ua/ua/n139736-znuschannya-yakes-novu-programu-uryadu-shmygalya-nardepy-nazvaly-kursovou-robotou-pershokursnyka.html

Ракурс

Програма дій уряду Дениса Шмигаля нещодавно була оприлюднена на сайті Кабміну. В оновленому варіанті документу урядовці розписали завдання для кожного міністерства, а також визначили пріоритетні напрямки діяльності. Водночас сьогодні під час погоджувальної ради парламентських фракцій і груп представники «Голосу» розкритикували нову програму дій уряду.

Щодо програми дій уряду. Це вже якесь знущання. До цього у нас був реферат школяра, а зараз ми отримали курсову роботу студента першого-другого курсу. Таке враження, що писали всім гуртожитком: хто що знайшов — додав у цю програму. Вона протирічить і меморандумам, і планам, які нам представляють окремі міністри, і навіть плану законодавчої роботи парламенту, — заявив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Він нагадав, що парламентарі чують про цю програму вже понад 100 днів.

У мене таке враження, що це твір на тему: що ми зробили б, якби у нас були гроші. У нас є непоганий документ — план нашої законодавчої роботи. Він краще написаний… Я закликаю усіх не погоджувати цей план, не надавати імунітет уряду. Вже досить цих рефератів, — резюмував нардеп.

Нагадаємо, в оновленому варіанті програми Кабміну вказані завдання для кожного міністерства. Очікується, що вдруге програму уряду Дениса Шмигаля розглянуть цього тижня. Кабмін прогнозує, що у 2020 році ВВП України впаде на 4−8%. Перший варіант тексту налічував менше 10 сторінок, нині документ збільшили увосьмеро.