Віталій Кличко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n139735-klychko-poobicyav-cogo-roku-zaminyty-ponad-100-km-vtomlenyh-teplomerej-video.html

Ракурс

У Києві цього року планується повністю замінити понад 100 км тепломереж. На це з бюджету столиці буде виділено майже 450 млн грн.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За словами Кличка, близько 80% тепломереж столиці давно відпрацювали свій ресурс і перебувають у «втомленому» стані. У 2018 року КМДА не стала продовжувати контракт із «Київенерго». Це дозволило міській владі в 2019 році замінити близько 130 км тепломереж, що знизило аварійність на 10%.

Наразі ремонт тепломереж ведеться практично в усіх районах Києва. Насамперед ремонтуються найпроблемніші ділянки. Реконструкція проводиться із застосуванням сучасних технологій, які гарантують працездатність тепломереж протягом 25 років.

Кличко відвідав місце ремонту тепломереж на вулиці Озерній в Оболонському районі Києва і показав відеоролик. Востаннє ремонт тепломереж на цій ділянці проводився 47 років тому, а минулого року тут було близько 30 проривів.

Після ремонту тепломереж будуть проведені роботи з благоустрою території. Зокрема, там буде прокладений асфальт та пішохідні доріжки.

Як раніше писав «Ракурс», до кінця цього року в Києві планується повністю завершити ремонт Борщагівського мосту. Наразі ремонтні роботи проводяться на частині мосту у бік Борщагівки.