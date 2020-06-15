Виталий Кличко. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n139735-klichko-poobeschal-zamenit-v-etom-godu-bolee-100-km-ustavshih-teplosetey-video.html

Ракурс

В Киеве в этом году планируют полностью заменить более 100 км теплосетей. На эти цели из бюджета столицы будет выделено почти 450 млн грн.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-конференции.

По словам Кличко, около 80% теплосетей столицы давно отработали свой ресурс и находятся в «уставшем» состоянии. В 2018 году КГГА не стала продлевать контракт с «Киевэнерго». Это позволило городской власти в 2019 году заменить около 130 км теплосетей, что снизило аварийность на 10%.

В настоящее время ремонт теплосетей ведется практически во всех районах Киева. В первую очередь ремонтируются самые проблемные участки. Реконструкция проводится с применением современных технологий, которые гарантируют работоспособность теплосетей в течение 25 лет.

Кличко посетил место ремонта теплосетей на улице Озерной в Оболонском районе Киева и показал видеоролик. Последний раз ремонт теплосетей на этом участке проводился 47 лет назад, а в прошлом году здесь было около 30 порывов.

После ремонта теплосетей будут проведены работы по благоустройству территории. Будет проложен асфальт и пешеходные дорожки.

Как ранее писал «Ракурс», до конца этого года в Киеве планируется полностью завершить ремонт Борщаговского моста. В настоящее время ремонтные работы проводятся на части моста в сторону Борщаговки.