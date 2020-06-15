Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Кличко

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Коронавирус в Киеве диагностирован у 3 тыс. 957 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 53 киевлян, среди них трое медики. Пять новых больных госпитализировали.

За сутки заболели 21 женщина в возрасте от 36 до 86 лет и 27 мужчин от 20 до 87 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у пяти детей 4−9 лет. Об этом 15 мая рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

За сутки также умерли двое больных. За весь период пандемии в Киеве зафиксировано уже 90 летальных случаев, а выздоровели 1 тыс. 164 пациента.

Больше всего новых случаев заболевания зафиксировали в Шевченковском районе — 12. В Соломенском — девять, а в Деснянском и Дарницком районах — по семь случаев. Сейчас наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Дарницком районе — более 700 человек.

Мэр Киева отметил, что в столице сделано больше всего тестов на коронавирус по сравнению с другими регионами. По статистике, среди киевлян, которым делают ПЦР-тесты, коронавирус обнаруживают у 5% людей.

Однако, по словам мэра, некоторые больные не соблюдают самоизоляцию. По его словам, директор одной из школ города, зная об инфицировании коронавирусом, не соблюдала карантин. Она общалась с большим количеством людей, имея положительный тест на COVID-19, в частности, женщина ходила на работу, не рассказывая о своем диагнозе. В отношении директора школы хотят открыть уголовное производство.

Также коронавирус обнаружили еще в трех детсадах столицы. По словам Кличко, они не работали, но готовились к открытию.

Напомним, ранее Кличко заявлял, что столица может вернуться к строгому карантину, если количество больных увеличится до 24 человек на 100 тыс. населения.