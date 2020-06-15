Законопроект Зеленского о референдуме нардеп назвал «игрой с огнем вслепую с бутылкой бензина в руках»

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Законопроект о референдуме, инициированный Владимиром Зеленским, Верховная Рада рассмотрит на этой пленарной неделе. Об этом рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета депутатских фракций 15 июня.

Он (законопроект о народовластии (всеукраинский референдум) — ред.) инициирован президентом и определен как неотложный. Поэтому думаю, что во вторник мы рассмотрим вопрос о сокращении сроков его рассмотрения, а уже в четверг, возможно, перейдем к первому чтению, — отметил Разумков.

В то же время представитель «Голоса» Ярослав Железняк призвал парламент не спешить с рассмотрением законопроекта.

Этот законопроект был предоставлен лишь 10 июня, еще не прошли сроки. Мы просим не спешить с этим вопросом. Вопрос референдума — это игра с огнем, онлайн-референдум — это игра с огнем вслепую и с бутылкой бензина в руках. Очень просим не спешить с ним, — заявил Ярослав Железняк.

Свои замечания высказала также нардеп Юлия Тимошенко. По ее словам, законопроект, наоборот, лишает украинцев народовластия, а не обеспечивает его.