В Киеве установлен новый температурный рекорд. Фото: Lenta.UA

https://racurs.ua/n139731-v-kieve-ustanovlen-novyy-temperaturnyy-rekord.html

Ракурс

Погода в Киеве в последние дни заставляет жителей столицы искать прохладу под кронами деревьев. После прохладного мая июнь принес в Киев летний зной. Уже три дня подряд в столице бьются температурные рекорды.

Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

12 июня в Киеве зафиксирован новый температурный рекорд. Впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха в столице Украины составила +29,7°С. Это на 0,1°С больше, чем было зафиксировано в 2010 году, который считается самым жарким.

Климатическая норма превышена на 10 °C.

Кроме того, температура воды в Днепре превысила +20°С. По данным наблюдений гидрологической станции, 13 июня среднесуточная температура воды в Днепре достигла +20,8°С. Многолетние наблюдения показывают, что датой перехода температуры воды через отметку в +20°С является 5 июня.

Как ранее писал «Ракурс», 10 июня в столице Украины среднесуточная температура воздуха составляла +26,3°С, что на 0,3°С выше предыдущего рекордного значения.