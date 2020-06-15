Меру пресечения Стерненко избирают под аккомпанемент столкновений возле суда, фото — Р. Синицын

https://racurs.ua/n139730-meru-presecheniya-sternenko-izbiraut-pod-akkompanement-stolknoveniy-vozle-suda-foto-video.html

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В Киеве возле Шевченковского суда произошли столкновения. Здесь продолжают избирать меру пресечения Сергею Стерненко.

Суд находится в осаде силовиков. Утром сюда приехали несколько десятков автомобилей Нацполиции и Нацгвардии. Полицейские закрыли ворота, всех присутствующих обыскивают.

Под суд пришли и несколько человек, которые назвались журналистами сайта «Шария». После этого началась потасовка. Активисты выкрикивали «Долой Шария!», жгли файеры. Сначала между активистами и «журналистами» поставили цепь силовиков. Позже представителей Шария вывели под прикрытием полиции.

Возле суда заметили также мать убитой два года назад Ирины Ноздровской. Она пришла поддержать Стерненко.

Стерненко утром предположил, что ограничения на вход в суд делают для того, «чтобы не пустить людей, которые придут его поддержать», поскольку «хотят судить его за закрытыми дверями».

Утром подозреваемый сообщил, что его защитники заявили об отводе прокурору Николаю Бозовуляку, поскольку он ранее разгласил сведения о принятых в отношении Стерненко мерах безопасности, а следовательно совершил уголовное преступление, предусмотренное ст. 381 УК Украины. Но судья Владимир Бугель в отводе прокурора отказал.

Прокуратура требует взять Стерненко под круглосуточный домашний арест. На поруки активиста хотят взять несколько нардепов. Суд начался в пятницу, 12 июня.