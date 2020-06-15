Запобіжний захід Стерненку продовжують обирати під акомпанемент сутичок біля суду, фото — Р.Сініцин

https://racurs.ua/ua/n139730-zapobijnyy-zahid-sternenku-obyraut-pid-akompanement-sutychok-bilya-sudu-foto-video.html

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У Києві поблизу Шевченківського суду сталися сутички. Тут продовжують обирати запобіжний захід Сергію Стерненку. Суд перебуває в облозі силовиків. Уранці сюди приїхали декілька десятків автомобілів Нацполіції та Нацгвардії. Поліцейські закрили ворота, усіх присутніх обшукують.

Під суд прийшли й кілька осіб, які назвалися журналістами сайту «Шарія». Після цього почалася штовханина. Активісти вигукували «Геть Шарія!», палили фаєри. Спочатку між активістами та «журналістами» поставили ланцюг силовиків. Врешті представників Шарія вивели під прикриттям поліції.

Біля суду є також мати вбитої два роки тому Ірини Ноздровської. Вона прийшла підтримати Стерненка.

Стерненко уранці припустив, що обмеження на вхід до суду роблять для того, «щоб не пустити людей, які прийдуть його підтримати», і «судити його за зачиненими дверима».

Уранці підозрюваний повідомив, що його захисники заявили про відвід прокурору Миколі Бозовуляку, оскільки він раніше розголосив відомості про вжити відносно нього заходи безпеки, а отже вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 381 КК України. Але суддя Володимир Бугіль у відводі прокурора відмовив.

Прокуратура вимагає взяти Стерненка під цілодобовий домашній арешт. На поруки активіста хочуть взяти декілька нардепів. Суд розпочався у п’ятницю, 12 червня.