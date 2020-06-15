Місцеві вибори: Рабінович заявив, що Зеленський хоче перенести голосування на березень через коронавірус

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Місцеві вибори можуть не відбутися у жовтні 2020 року. Про це сьогодні заявив проросійський нардеп з фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович під час погоджувальної ради парламентських фракцій.

Нам стало відомо, що Кабмін прийняв рішення, і воно узгоджене з Офісом президента, про зрив місцевих виборів, які мають відбутися у жовтні цього року. Розуміючи, що це буде крахом зеленої влади, вони задумали маніпулювати цифрами по коронавірусу, — заявив Рабінович.

Він додав, що за допомогою «коронавірусної» статистики влада хоче скасувати місцеві вибори у жовтні і призначити їх проведення у березні 2021 року.

Нам відомо, що саме вони замислили і як вони збираються це здійснити… Давайте бути пильними, аби в країні не відбулося державного перевороту, — резюмував парламентар.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня 2020 року. На цих виборах вперше голосуватимуть ОТГ, створені за новим адміністративним поділом.