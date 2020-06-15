Местные выборы: Рабинович заявил, что Зеленский хочет перенести голосование на март из-за коронавируса

https://racurs.ua/n139729-u-zelenskogo-hotyat-perenesti-mestnye-vybory-manipuliruya-ciframi-po-koronavirusu-rabinovich.html

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Местные выборы могут не состояться в октябре 2020 года. Об этом сегодня заявил пророссийский нардеп из фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович во время согласительного совета парламентских фракций в стенах Верховной Рады.

Нам стало известно, что Кабмин принял решение, и оно согласовано с Офисом президента, о срыве местных выборов, которые должны состояться в октябре этого года. Понимая, что это будет крахом зеленой власти, они задумали манипулировать цифрами по коронавирусу, — заявил Рабинович.

Он добавил, что с помощью «коронавирусной» статистики власть хочет отменить местные выборы в октябре и назначить их проведения на март 2021 года.

Нам известно, что именно они задумали и как они собираются это осуществить… Давайте будем бдительными, чтобы в стране не произошло государственного переворота, — резюмировал парламентарий.

Напомним, местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На этих выборах впервые будут голосовать ОТО, созданные согласно новому административному делению.