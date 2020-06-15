У Києві встановлено новий температурний рекорд. Фото: Lenta.UA

https://racurs.ua/ua/n139731-u-kyievi-vstanovleno-novyy-temperaturnyy-rekord.html

Ракурс

Погода в Києві останніми днями змушує жителів столиці шукати прохолоду під кронами дерев. Після прохолодного травня червень приніс у Київ літню спеку. Вже три дні поспіль у столиці фіксують температурні рекорди.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

12 червня у Києві зафіксовано новий температурний рекорд. Вперше за 140 років середньодобова температура повітря у столиці України становила +29,7°С. Це на 0,1°С більше, ніж було зафіксовано у 2010 році, який вважається найспекотнішим. Кліматичну норму перевищено на 10 °C.

Окрім того, температура води в Дніпрі перевищила +20°С. За даними спостережень гідрологічної станції, 13 червня середньодобова температура води у Дніпрі досягла +20,8°С. Багаторічні спостереження показують, що датою переходу температури води через позначку в +20°С є 5 червня.

Як раніше писав «Ракурс», 10 червня у столиці України середньодобова температура повітря становила +26,3°С, що на 0,3°С вище попереднього рекордного значення.