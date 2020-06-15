Законопроект Зеленського про референдум нардеп назвав “грою з вогнем наосліп з пляшкою бензину в руках”

https://racurs.ua/ua/n139732-verhovna-rada-cogo-tyjnya-rozglyane-zakonoproekt-zelenskogo-pro-referendum.html

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Законопроект про референдум, ініційований Володимиром Зеленським, Верховна Рада розгляне цього пленарного тижня. Про це розповів спікер парламенту Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій 15 червня.

Він (законопроект про народовладдя (всеукраїнський референдум) — ред.) ініційований президентом і визначений як невідкладний. Тож гадаю, що у вівторок ми розглянемо скорочення термінів, а вже у четвер, можливо, перейдемо до розгляду у першому читанні, — зазначив Разумков.

Водночас представник «Голосу» Ярослав Железняк закликав парламент не поспішати з його розглядом.

Цей законопроект був наданий лише 10 червня, ще не пройшли терміни. Ми просимо не поспішати з цим питанням. Питання референдуму — це гра з вогнем, онлайн-референдум — це гра з вогнем наосліп і з пляшкою бензину в руках. Дуже просимо не поспішати з ним, — заявив Ярослав Железняк.

Свої зауваження щодо цього проекту закону висловила також нардеп Юлія Тимошенко. На її думку, він, навпаки, позбавляє українців народовладдя, а не забезпечує його.