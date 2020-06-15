Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Кличка

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Коронавірус у Києві діагностований у 3 тис. 957 осіб. За останню добу інфікування підтвердили ще у 53 киян, серед них троє медиків. П’ятьох нових хворих госпіталізували.

За добу захворіли 21 жінка віком від 36 до 86 років та 27 чоловіків від 20 до 87 років. Окрім того, інфікування підтвердили у п’ятьох дітей 4−9 років. Про це 15 травня розповів мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

За добу також померли двоє хворих. За весь період пандемії у Києві зафіксовано вже 90 летальних випадків, а одужали 1 тис. 164 пацієнти.

Найбільше нових випадків захворювання виявили в Шевченківському районі — 12. У Солом’янському — дев’ять, а в Деснянському і Дарницькому районах — по сім випадків. Наразі найбільша кількість хворих зареєстрована у Дарницькому районі — понад 700 осіб.

Мер Києва зазначив, що у столиці зроблено найбільше тестів на коронавірус у порівнянні з іншими регіонами. За статистикою, серед тих киян, яким роблять ПЛР-тести, коронавірус виявляють у 5% людей.

Водночас, за словами мера, деякі хворі не дотримуються самоізоляції. За його словами, директор однієї зі шкіл міста, знаючи про інфікування коронавірусом, не дотримувалася самоізоляції. Вона спілкувалася з великою кількістю людей, маючи позитивний тест на COVID-19, зокрема, жінка ходила на роботу, не розповідаючи про свій діагноз. Проти директора школи хочуть відкрити кримінальне провадження.

Також коронавірус виявили ще у трьох дитсадках столиці. За словами Кличка, вони не працювали, але готувалися до відкриття.

Нагадаємо, раніше Кличко заявляв, що столиця може повернутися до суворого карантину, якщо кількість хворих збільшиться до 24 осіб на 100 тис. населення.