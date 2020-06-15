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Кабмін показав оновлену програму: які реформи здійснюватиме уряд Шмигаля, фото — 5 канал

Кабмін показав оновлену програму: які реформи здійснюватиме уряд Шмигаля (ДОКУМЕНТ)

15 чер 2020, 11:22
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Програму Кабміну сьогодні оприлюднили на урядовому порталі. В оновленому варіанті документу урядовці розписали завдання для кожного міністерства і визначили пріоритети діяльності.

Очікується, що вдруге програму уряду Дениса Шмигаля розглянуть цього тижня. Кабмін прогнозує, що у 2020 році ВВП впаде на 4−8%.

Перший варіант тексту налічував 10 сторінок, нині документ збільшили у вісім разів.

Програма передбачає, що уряд продовжить цифровізацію державних послуг. Заплановано запровадження 200 державних послуг, доступних онлайн. Програма містить низку заходів, направлених на реінтеграцію тимчасово окупованих територій.

Фінансово-економічний блок передбачає, що профільні міністерства мають працювати за наступними напрямками:

  • збільшення кількості зайнятих осіб у малому та середньому підприємництві;
  • середньорічне зростання фізичних обсягів експорту щонайменше на 5%;
  • збільшення питомої ваги експорту товарів до ЄС в загальному обсязі експорту товарів,
  • здійснення переходу від експортно-сировинної спрямованості до технологічної;
  • проведення прозорої приватизації держпідприємств;
  • збільшення кількості зареєстрованих фермерських господарств, зокрема сімейних фермерських господарств;
  • 10% валового внутрішнього продукту України формуватиме ІТ-галузь;
  • забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менше 5% ВВП;
  • оптимізація структури та чисельності податкових органів.

У соціальному блоці уряду концентрує увагу на таких найважливіших завданнях:

  • щорічний перерахунок пенсій для 11 млн пенсіонерів,
  • спрощення порядку призначення субсидій,
  • зростання кількості реабілітаційних установ, які надають послуги за принципом «гроші ходять за людиною», на 10%,
  • підвищення розміру допомоги понад 32 тис. опікунам (піклувальникам) на 43 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У програмі задекларовано продовження Києвом євроінтеграції за допомогою посилення курсу співпраці в рамках «Східного партнерства» та забезпечення відповідності України критеріям членства в ЄС.

Уряд ухвалив програму дій 12 червня, у Раді раніше заявляли, що доопрацьовану програму діяльності Кабміну розглянуть 18 червня.

Документ вимагав доопрацювання після провалу першої версії, яку в Міністерстві фінансів назвали «рефератом». Схвалення програми Кабміну в сесійній залі Раді дає уряду річний імунітет від відставки.

Джерело: Ракурс


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