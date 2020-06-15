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Кабмін показав оновлену програму: які реформи здійснюватиме уряд Шмигаля, фото — 5 канал
Кабмін показав оновлену програму: які реформи здійснюватиме уряд Шмигаля (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n139725-kabmin-pokazav-onovlenu-programu-yaki-reformy-zdiysnuvatyme-uryad-shmygalya-dokument.htmlРакурс
Програму Кабміну сьогодні оприлюднили на урядовому порталі. В оновленому варіанті документу урядовці розписали завдання для кожного міністерства і визначили пріоритети діяльності.
Очікується, що вдруге програму уряду Дениса Шмигаля розглянуть цього тижня. Кабмін прогнозує, що у 2020 році ВВП впаде на 4−8%.
Перший варіант тексту налічував 10 сторінок, нині документ збільшили у вісім разів.
Програма передбачає, що уряд продовжить цифровізацію державних послуг. Заплановано запровадження 200 державних послуг, доступних онлайн. Програма містить низку заходів, направлених на реінтеграцію тимчасово окупованих територій.
Фінансово-економічний блок передбачає, що профільні міністерства мають працювати за наступними напрямками:
- збільшення кількості зайнятих осіб у малому та середньому підприємництві;
- середньорічне зростання фізичних обсягів експорту щонайменше на 5%;
- збільшення питомої ваги експорту товарів до ЄС в загальному обсязі експорту товарів,
- здійснення переходу від експортно-сировинної спрямованості до технологічної;
- проведення прозорої приватизації держпідприємств;
- збільшення кількості зареєстрованих фермерських господарств, зокрема сімейних фермерських господарств;
- 10% валового внутрішнього продукту України формуватиме ІТ-галузь;
- забезпечення фінансування сектору безпеки і оборони на рівні не менше 5% ВВП;
- оптимізація структури та чисельності податкових органів.
У соціальному блоці уряду концентрує увагу на таких найважливіших завданнях:
- щорічний перерахунок пенсій для 11 млн пенсіонерів,
- спрощення порядку призначення субсидій,
- зростання кількості реабілітаційних установ, які надають послуги за принципом «гроші ходять за людиною», на 10%,
- підвищення розміру допомоги понад 32 тис. опікунам (піклувальникам) на 43 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
У програмі задекларовано продовження Києвом євроінтеграції за допомогою посилення курсу співпраці в рамках «Східного партнерства» та забезпечення відповідності України критеріям членства в ЄС.
Уряд ухвалив програму дій 12 червня, у Раді раніше заявляли, що доопрацьовану програму діяльності Кабміну розглянуть 18 червня.
Документ вимагав доопрацювання після провалу першої версії, яку в Міністерстві фінансів назвали «рефератом». Схвалення програми Кабміну в сесійній залі Раді дає уряду річний імунітет від відставки.