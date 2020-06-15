Зеленський заробив у травні 1 тис. доларів: які доходи в Офісі президента, фото — Детектор медіа

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Ракурс

Зарплату Володимира Зеленського за травень назвали в Офісі президента. Банкова оприлюднила, скільки заробив Зеленський та його команда.

Виявилося, що зарплата президента в травні склала 28 тис. грн (відповідно до поточного курсу долара, це приблизно 1 тис. дол.). Глава держави не отримав жодних премій або надбавок.

Найбільше в Офісі президента в травні заробив керівник ОП Андрій Єрмак — 42,2 тис. грн, повідомляє «Слово і діло».

При цьому його посадовий оклад становив трохи більше 17 тис., а за роботу в умовах режимних обмежень він додатково отримав 3 тис. 410 грн, за інтенсивність роботи — 13 тис. 642 грн. Інші виплати Єрмаку склали 8 тис. 221 грн.

Заступники Єрмака — Ігор Жовква, Сергій Трофімов, Юлія Соколовська, Юлія Коваль, Юрій Костюк, Андрій Смирнов й Кирило Тимошенко отримали у травні від 42 до 29 тис. грн. Менше Зеленського отримав на Банковій тільки Роман Машовець — 24 тис. 354 грн.

Раніше «Ракурс» розповідав, що речниця президента Юлія Мендель за рік заробила понад 600 тис. грн, а розмір нарахованої заробітної плати за березень генерального прокурора Ірини Венедіктової склав 76 тис. грн.