У майже половині регіонів України не можуть послаблювати карантин

https://racurs.ua/ua/n139740-u-mayje-polovyni-regioniv-ukrayiny-ne-mojut-poslabluvaty-karantyn-infografika.html

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Вихід з карантину в Україні станом на 15 червня не дозволений в 11 регіонах. Міністерство охорони здоров’я опублікувало аналіз показників епідемічної ситуації, які використовують при ухваленні рішення про послаблення карантинних заходів.

Показник інцидентності (кількість нових виявлених випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) більший від норми в майже половині областей країни і в Києві.

Наразі перейти до другого етапу пом’якшення карантину не мають права у Києві, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Чернігівській, Закарпатській, Житомирській, Вінницькій і Тернопільській областях. В цих областях перевищене граничне допустиме значення інцидентності (12 і менше випадків на 100 тис. населення).

Найбільший показник на Волині (34,81), Львівщині (30,71) та у Чернівецькій області (28,96).

Пом’якшити карантин можна при дотриманні показника інцидентності, а також рівня завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 (менше 50%) і охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності.

Нагадаємо, що минулого тижня Кабмін вирішив не поновлювати роботу кінотеатрів, скасував пробне ЗНО, але відкрив з 15 червня міжнародне авіасполучення і послабив правила обсервації для осіб, що приїжджають з-за кордону.