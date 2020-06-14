Дело Гандзюк: больное сердце спасло Мангера от принудительной доставки в суд (ВИДЕО)https://racurs.ua/n139704-delo-gandzuk-bolnoe-serdce-spaslo-mangera-ot-prinuditelnoy-dostavki-v-sud-video.htmlРакурс
Дело Екатерины Гандзюк превращается в судебную волокиту. Главу Херсонского областного совета Владислава Мангера не удастся в принудительном порядке доставить в суд 15 июня. Как известно, завтра должен был решаться вопрос об избрании Мангеру меры пресечения.
На сегодняшний день Мангер из-за проблем с сердцем находится в больнице. А это означает, что он физически не сможет завтра присутствовать в зале суда, сообщил во время брифинга адвокат Магнера Дмитрий Ильченко.
По словам адвоката, в случае невозможности доставки человека в суд составляется соответствующий акт, делается запись и возвращается в суд с отметкой о причинах.
Дежурный врач уже выдал справку о невозможности доставки Мангера в Киев.
Ильченко уточнил, что полицейские завтра в 09.30 должны быть в суде с документами, а суд должен отложить слушание дела до выздоровления Мангера.
Адвокат утверждает, как только врач разрешит, его подзащитный явится в суд при условии получения повестки и будет принимать участие в необходимых действиях.
Он также добавил, что Мангер сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии, которое может ухудшиться при транспортировке. По словам медиков, выздоровление пациента наступит в течение недели.
Как ранее писал «Ракурс», Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры и постановил в принудительном порядке доставить в суд Мангера.