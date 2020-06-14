Владислав Мангер. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n139704-sprava-gandzuk-hvore-serce-vryatuvalo-mangera-vid-prymusovoyi-dostavky-do-sudu-video.html

Ракурс

Справа Катерини Гандзюк перетворюється у судову тяганину. Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера не вдасться у примусовому порядку доставити до суду 15 червня. Як відомо, завтра мало вирішуватися питання про обрання Мангеру запобіжного заходу.

Наразі Мангер через проблеми з серцем перебуває у лікарні. А це означає, що він фізично не зможе завтра бути присутнім у залі суду, повідомив під час брифінгу адвокат Магнера Дмитро Ільченко.

За словами адвоката, у разі неможливості доставки людини до суду складається відповідний акт, робиться запис і повертається до суду з відміткою про причини.

Черговий лікар вже видав довідку про неможливість доставки Мангера до Києва.

Ільченко уточнив, що поліцейські завтра о 09.30 повинні бути в суді з документами, а суд повинен відкласти слухання справи до одужання Мангера.

Адвокат стверджує, як тільки лікар дозволить, його підзахисний з’явиться до суду за умови отримання повістки і братиме участь у необхідних діях.

Він також додав, що Мангер зараз перебуває у стабільно важкому стані, який може погіршитися під час транспортування. За словами медиків, одужання пацієнта настане протягом тижня.

Як раніше писав «Ракурс», Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і ухвалив у примусовому порядку доставити до суду Мангера.