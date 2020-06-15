Пробне ЗНО: сайт оцінювання “ліг”, МОН продовжило термін тестування

https://racurs.ua/ua/n139742-sayt-probnogo-zno-lig-u-mon-rozpovily-uchnyam-scho-robyty.html

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Пробне ЗНО в онлайн-режимі не можуть здати абітурієнти через технічні проблеми з сайтами Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Просимо учнів та батьків не хвилюватися. Термін проходження пробного ЗНО продовжено до 19 червня, — повідомили у Міністерстві освіти та науки у Фейсбук.

Чиновники запевняють, що найближчим часом усі проблеми будуть усунуті.

Значна кількість відвідувачів намагаються скористатися можливістю пройти пробне ЗНО з української мови і літератури вдома. Щойно кількість відвідувачів зменшиться — сайти відновлять свою роботу, — розповіли у МОН.

Також там нагадали, що завантажити тестовий зошит, бланк відповідей з української мови і літератури та занести свої відповіді до сервісу визначення результатів можна до 18.00 п’ятниці.

Нагадаємо, ЗНО в Україні діє з 2008 року і вважається ефективним способом оцінювання знань абітурієнтів для вступів до вишів. 12 червня освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що «у високих владних структурах готуються документи про скасування ЗНО». Через це у соцмережах розпочався флешмоб #РукиГетьВідЗНО.

Учасникам пробного ЗНО, яке заплановано на 15 і 17 червня, МОН обіцяє повернути кошти. Зареєстровані учасники зможуть також безкоштовно скласти пробне тестування вдома.