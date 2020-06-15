ВАКС вынес первый тюремный приговор. Фото: Антикор

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Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине ведется не очень активно, но все же сегодня Высший антикоррупционный суд вынес первый тюремный приговор. Депутат Киевского областного совета Александр Мефодий приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества (автомобиля Opel Astra) за получение взятки.

О вынесении вердикта сообщает в Telegram-канале Центр противодействия коррупции.

Дело Мефодия рассматривалось ВАКС на протяжении 8,5 месяцев, было проведено 20 судебных заседаний.

Депутат вымогал у предпринимателя, который занимался вырубкой деревьев, взятку в сумме 5 тыс. долл. За это вознаграждение Мефодий обещал оказать влияние на полицейских, прокуроров и судей и помочь вернуть предпринимателю автомобиль-манипулятор «Урал», который находился на штрафплощадке.

Изначально Мефодий запросил 6 тыс. долл., но предприниматель заявил, что готов дать только 2 тыс. долл. Депутат «пошел навстречу» и снизил ставку взятки до 5 тыс. долл. Он заявил, если предприниматель не заплатит указанную сумму, то никогда не сможет вернуть свой автомобиль.

Предприниматель после этого обратился в полицию. В апреле 2019 года сотрудники Государственного бюро расследований задержали Мефодия при получении взятки. При этом 4,8 тыс. долл. были имитационными.

В суде 4,8 тыс. имитационных долларов были признаны не достаточным доказательством и депутату инкриминировали получение выгоды в сумме 200 долл. Но и этого оказалось достаточно для вынесения тюремного приговора.

Также уточняется, что депутат Мефодий имеет право обжаловать это решение в Апелляционной палате ВАКС.

Как ранее писал «Ракурс», депутата-решалу задержали в Запорожье при получении взятки. Один из руководителей постоянной комиссии по вопросам собственности, ресурсов, приватизации, архитектуры и земельных отношений требовал 12 тыс. долл. за решение вопроса о выделении в собственность земельного участка на территории областного центра.