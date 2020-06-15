Столкновения под Шевченковским райсудом в Киеве. Фото: Макс Требухов

https://racurs.ua/n139752-policiya-naznachila-slujebnoe-rassledovanie-iz-za-jestkogo-zaderjaniya-storonnikov-sternenko-vozle.html

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Полиция Киева начала служебное расследование по факту избиения полицейскими активистов под Шевченковским райсудом, где избирают меру пресечения Сергею Стерненко.

Все материалы служебного расследования передадут в Государственное бюро расследований. Об этом 15 мая сообщил отдел коммуникации столичной полиции.

В полиции Киева напомнили, что сегодня полицейские задержали пятерых человек возле Шевченковского районного суда. По версии правоохранителей, один из активистов спровоцировал конфликт с журналистами, а иные лица препятствовали задержанию правонарушителя и ругались. Всех доставили в управление полиции для установления анкетных данных и предоставления объяснений. Действия активистов квалифицируют после проведения первоочередной проверки.

Напомним, сегодня под зданием Шевченковского районного суда, где Стерненко избирают меру пресечения, произошли столкновения между правоохранительным и сторонниками подозреваемого. Силовики задержали по меньшей мере семь человек, пострадавшие заявляют об избиении.

Как известно, прокуратура требует взять Стерненко под круглосуточный домашний арест. На поруки активиста хотят взять несколько нардепов. Суд начался в пятницу, 12 июня.