Сутички під Шевченківським райсудом у Києві. Фото: Макс Требухов

https://racurs.ua/ua/n139752-policiya-pryznachyla-slujbove-rozsliduvannya-cherez-jorstke-zatrymannya-pryhylnykiv-sternenka.html

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Поліція Києва розпочала службове розслідування за фактом побиття поліцейськими активістів під Шевченківським райсудом, де обирають запобіжний захід Сергію Стерненку.

Усі матеріали цього службового розслідування передадуть до Державного бюро розслідувань. Про це 15 травня повідомив відділ комунікації столичної поліції.

У поліції Києва нагадали, що сьогодні поліцейські затримали п’ятьох осіб біля Шевченківського районного суду. За версією правоохоронців, один із активістів спровокував конфлікт із журналістами, а інші особи перешкоджали затриманню правопорушника й лаялися. Усіх доставили до управління поліції для встановлення анкетних даних і надання пояснень. Дії активістів кваліфікують після проведення першочергової перевірки.

Нагадаємо, сьогодні під будівлею Шевченківського районного суду, де Стерненку обирають запобіжний захід, сталися сутички між правоохоронним та прибічниками підозрюваного. Силовики затримали щонайменше сімох людей, постраждалі заявляють про побиття.

Як відомо, прокуратура вимагає взяти Стерненка під цілодобовий домашній арешт. На поруки активіста хочуть взяти декілька нардепів. Суд розпочався у п’ятницю, 12 червня.