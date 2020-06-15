Коронавірус у світі: МОЗ назвало топ-50 країн зі значним поширенням COVID-19

https://racurs.ua/ua/n139751-ukrayina-sklala-spysok-top-50-koronavirusnyh-krayin-zi-znachnym-poshyrennyam-covid-19.html

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Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило список країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 віднесені до так званої «червоної» зони. Відповідно до рішення Кабміну, «коронавірусними» вважаються країни, у яких кількість активних випадків захворювання перевищує 40 осіб на 100 тис. населення.

З «червоної» зони люди будуть відправлятися на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. Із «зеленої» зони (де показник менший, ніж 40 випадків на 100 тис. населення) — матимуть змогу не проходити самоізоляцію, — зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує прес-служба МОЗ.

У міністерстві нагадали, що з 15 червня в Україні запроваджено адаптивний підхід до самоізоляції/обсервації українців та іноземців, які прибувають з-за кордону. Країни діляться на дві зони. Водночас урядова постанова № 480 від 12 червня регламентує дії особи, яка прибула з країни зі значним поширенням COVID-19.

Для прийняття рішення про самоізоляцію/обсервацію осіб розглядатиметься країна, звідки прибуває людина та країна, громадянином якої вона є. Якщо людина з «червоної» зони має підтверджувальні документи, що впродовж останніх 14 днів вона перебувала в країні «зеленої» зони, до уваги братиметься лише країна відправлення. Обов’язковою умовою для іноземців буде наявність полісу медичного страхування на випадок захворювання COVID-19.

Однак обсервація не стосується працівників диппредставництв, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їхніх сімей, водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, учасників ЗНО, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою.

Також обсервації не підлягають особи, що дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу «Дій вдома».