Коронавирус в мире: Минздрав назвал топ-50 опасных стран

https://racurs.ua/n139751-ukraina-sostavila-spisok-top-50-koronavirusnyh-stran.html

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Министерство здравоохранения Украины отнесло в «красную» зону несколько десятков стран с высокими показателями заболеваемости коронавирусной инфекции. Согласно решению Кабмина, «коронавирусными» считаются страны, в которых количество активных случаев заболевания превышает 40 человек на 100 тыс. населения.

Из «красной» зоны люди будут отправляться на обсервацию/самоизоляцию на 14 дней после пересечения границы. Из «зеленой» зоны (где показатель меньше 40 случаев на 100 тыс. населения) — смогут не проходить самоизоляцию, — отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба Минздрава.

В министерстве напомнили, что с 15 июня в Украине введен адаптивный подход к самоизоляции/обсервации украинцев и иностранцев, прибывающих из-за рубежа. Страны делятся на две зоны. В то же время правительственное постановление № 480 от 12 июня регламентирует действия граждан, прибывших из страны со значительным распространением COVID-19.

Для принятия решения о самоизоляции/обсервации лиц будет рассматриваться страна, откуда прибывает человек, и страна, гражданином которой он является. Если у человека с «красной» зоны есть подтверждающие документы, что за последние 14 дней он находился в стране «зеленой» зоны, во внимание будет приниматься только страна отправления. Обязательным условием для иностранцев будет наличие полиса медицинского страхования на случай заболевания COVID-19.

Однако обсервация не затронет работников диппредставительств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей, водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, участников ВНО, если нет оснований полагать, что они были в контакте с инфицированными COVID-19.

Также обсервации не подлежат лица, давшие согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Дій вдома».