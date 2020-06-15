Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Погода в Украине 16 июня снова будет с осадками. Кроме того, синоптики обещают грозы почти по всей территории страны.

Температура воздуха завтра будет высокой. Ночью столбики термометров покажут от 13° до 18° тепла, а днем воздух прогреется до 23−31° выше нуля. Ветер ожидается северо-восточный и юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 16 июня будет дождливая и с грозами. Ночью прогнозируют 16−18° тепла, а днем — 26−28° выше нуля. В Харькове завтра прогнозируют облачность с прояснениями. Температура воздуха ночью будет 16−18° тепла, днем 29−31° выше нуля.

Неблагоприятные погодные условия обещают 16 июня и во Львове. Температурные показатели будут следующими: ночью 13−15° тепла, а днем — 23−25° выше нуля. В Карпатах завтра Гидрометцентр Украины тоже обещает грозовые дожди. Столбики термометров в темное время суток покажут 13−17° тепла, а днем 23−28° тепла по Цельсию.

В Одессе 16 июня погода тоже будет дождливой. В курортном городе температура воздуха ночью ожидается 16−18° тепла, а днем — 23−25° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 июня прогнозируется относительно спокойной. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в воскресенье страной пронесся мощный шторм. Немало городов и сел подтопили обильные ливни, почти 200 населенных пунктов остались без электроснабжения.