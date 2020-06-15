Петр Порошенко. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n139749-stala-izvestna-data-suda-ob-izbranii-mery-presecheniya-poroshenko-smi.html

Ракурс

Петру Порошенко, пятому президенту Украины, уже на этой неделе могут избрать меру пресечения. Печерский районный суд Киева рассмотрит данный вопрос 18 июня.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают «Українські новини».

По информации источника, ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко было передано в суд несколькими днями ранее. Издание уточняет, что источник не стал озвучивать, какую именно меру пресечения для Порошенко просит прокуратура.

Но было отмечено, что правоохранительные органы будут учитывать поведение и действия Порошенко. Поэтому не исключено, что ходатайство о мере пресечения может быть изменено.

Как ранее писал «Ракурс», 10 июня прокуроры Офиса генерального прокурора объявили о подозрении народному депутату от «Европейской солидарности» Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко председателем Службы внешней разведки.