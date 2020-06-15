Стало известно, когда Порошенко изберут меру пресечения — СМИhttps://racurs.ua/n139749-stala-izvestna-data-suda-ob-izbranii-mery-presecheniya-poroshenko-smi.htmlРакурс
Петру Порошенко, пятому президенту Украины, уже на этой неделе могут избрать меру пресечения. Печерский районный суд Киева рассмотрит данный вопрос 18 июня.
Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают «Українські новини».
По информации источника, ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко было передано в суд несколькими днями ранее. Издание уточняет, что источник не стал озвучивать, какую именно меру пресечения для Порошенко просит прокуратура.
Но было отмечено, что правоохранительные органы будут учитывать поведение и действия Порошенко. Поэтому не исключено, что ходатайство о мере пресечения может быть изменено.
Как ранее писал «Ракурс», 10 июня прокуроры Офиса генерального прокурора объявили о подозрении народному депутату от «Европейской солидарности» Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко председателем Службы внешней разведки.