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Ракурс
Петр Порошенко. Фото: РИА Новости

Стало известно, когда Порошенко изберут меру пресечения — СМИ

15 июн 2020, 16:26
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Петру Порошенко, пятому президенту Украины, уже на этой неделе могут избрать меру пресечения. Печерский районный суд Киева рассмотрит данный вопрос 18 июня.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщают «Українські новини».

По информации источника, ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко было передано в суд несколькими днями ранее. Издание уточняет, что источник не стал озвучивать, какую именно меру пресечения для Порошенко просит прокуратура.

Но было отмечено, что правоохранительные органы будут учитывать поведение и действия Порошенко. Поэтому не исключено, что ходатайство о мере пресечения может быть изменено.

Как ранее писал «Ракурс», 10 июня прокуроры Офиса генерального прокурора объявили о подозрении народному депутату от «Европейской солидарности» Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко председателем Службы внешней разведки.


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