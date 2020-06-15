Петро Порошенко. Фото: РІА Новости

https://racurs.ua/ua/n139749-stala-vidoma-data-sudu-pro-obrannya-zapobijnogo-zahodu-poroshenku-zmi.html

Ракурс

Петру Порошенку, п’ятому президенту України, вже цього тижня можуть обрати запобіжний захід. Печерський районний суд Києва розгляне це питання 18 червня.

Про це з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах повідомляють «Українські новини».

За інформацією джерела, клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку було передано до суду декілька днів тому. Видання зазначає, що джерело не стало озвучувати, який саме запобіжний захід для Порошенка просить прокуратура.

Але було зазначено, що правоохоронні органи будуть враховувати поведінку і дії Порошенка. Тому не виключено, що клопотання про запобіжний захід може бути змінено.

Як раніше писав «Ракурс», 10 червня прокурори Офісу генерального прокурора оголосили про підозру народному депутату від «Європейської солідарності» Порошенку у справі про призначення Сергія Семочко головою Служби зовнішньої розвідки.